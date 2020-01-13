شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 386 لجنة لاستقبال 66 ألف طالب «إعدادية» في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية الإستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية دور يناير 2020، التي ستنطلق، الأربعاء المقبل، حيث تم تجهيز 386 لجنة لاستقبال 66 ألف و960 طالب وطالبة على مستوى جميع الإدرات التعليمية بالمحافظة.

Advertisements

ومن جانبه شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة برفع درجة الاستعداد والمتابعة للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس لتوفير جو من الهدوء للطلاب، كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بتفعيل غرفة العمليات المركزية وربطها بالمدارس للتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليل كافة العقبات بما لا يعكر صفو الامتحانات.

وقال مختار شاهين، وكيل وزراة التربية والتعليم، إنه ستجري امتحانات الشهادة الإعدادية حسب الجدول المعد على مستوى المحافظة، حيث سيؤدي الطلاب يوم الأربعاء الموافق 15 يناير، امتحانات مادة اللغة العربية والخط العربي والأملاء ومادة التربية الرياضية (لمدارس التربية الرياضية فقط)، ويوم الخميس الموافق 16 يناير مادتي الجبر والأحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، ويوم السبت الموافق 18 يناير مادة اللغة الإنجليزية، ويوم الأحد الموافق 19 يناير مادة العلوم، ويوم الثلاثاء الموافق 21 يناير مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية، ويوم الأربعاء الموافق 22 يناير مادتي الهندسة والتربية الدينية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن تقويم مواد الأنشطة الاختيارية يكون عملياً وقبل نهاية الفصل الدراسي بأسبوعين على الأقل والنجاح فيها شرط لدخول إمتحان الفصل الدراسي الثاني، وأن طلبة المنازل معافون من امتحان العملي في مادتي العلوم والحاسب الآلي والأنشطة الصيفية وباقي الأنشطة التربوية الأخرى، ويتم إمتحان اللغة الأجنبية (المستوي) بالمدارس الرسمية للغات والخاصة للغات بمعرفة المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية، وامتحان التربية الرياضية عملي لمدارس التربية الرياضية فقط عن طريق المدرسة.