شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية الأكثر تأثيرا فى أفريقيا رشا قلج بمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الدكتورة رشا قلج الحائزة على لقب المصرية الأكثر تأثيرا فى أفريقيا لعام 2019 من مجلة "نيو أفريكان" الإنجليزية، فى فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب 2020 فى دورته الـ 51 .

الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 2020، نشرت صورة لرشا قلج، وعلقت " تشارك في الدورة 51 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، الدكتورة رشا قلج، الحائزة على لقب المصرية الأكثر تأثيرا في إفريقيا لعام 2019، من مجلة "نيو أفريكان" الإنجليزية، ومن المقرر تنظيم لقاء فكرى لها بالقاعة الرئيسية بمعرض الكتاب يوم الثلاثاء 28 يناير، في تمام الخامسة مساء"



رشا قلج

وكانت وزارة الثقافة قد وجهت الدعوة الى الدكتورة رشا قلج للمشاركة فى المعرض للحديث عن تجربتها الثرية فى أفريقيا خاصة وان المعرض يحتفى بأفريقيا خلال دورته الحالية تحت عنوان " مصر أفريقيا ..ثقافة التنوع"

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وقال الدكتور شوكت المصري عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة لكتاب ومدير الأنشطة الثقافية والفنية ان المعرض سيشهد تنظيم لقاء فكرى للدكتورة رشا قلج فى الخامسة مساء يوم الثلاثاء 28 يناير الجارى بالقاعة الرئيسية لمعرض الكتاب وتدير الندوة الأديبة و الأعلامية سلمى أنور والمعرض يحتفى بها نظرا لجهودها التنموية والثقافية الكبيرة داخل أفريقيا.

وأعربت د.رشا قلج عن سعادتها بتوجيه الدعوة اليها من وزارة الثقافة المصرية للمشاركة فى أكبر حدث ثقافى يقام فى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوضحت ان معرض القاهرة الدولى للكتاب يمثل قبلة ثقافية مهمة فى الوطن العربي و أفريقيا ووسيلة لزيادة الوعي لدي الشباب بأهمية القراءة والإطلاع وأشارت الى أنها نجحت خلال عملها فى أفريقيا فى استخدام الكتاب وقصص الأطفال كوسيلة لأحداث تغيير داخل المجتمعات الأفريقية وقالت أنه يمكن من خلال نقل الثقافة والأفكار والمعاني والقيم المصرية إلى جميع أنحاء أفريقيا ان تساهم بشكل فعال فى تعزيز العلاقات الاجتماعية مما يؤدي إلى زيادة الترابط بين الشعوب الأفريقية والثقافة المصرية.

يذكر أن الدكتورة رشا قلج استحقت هذا العام عن جدارة لقب السيدة الأكثر تأثير وألهاما فى مجال العمل الأجتماعى ضمن 100 شخصية بالقارة الأفريقية لعام 2019 والتى منحتها أياها مجلة "نيو أفريكان " الأنجليزية والتى تصدر فى لندن وكان من بينها النجمين المصريين العالميين محمد صلاح و رامى مالك الفائز بجائزة الأوسكار.