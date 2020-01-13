شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول صينى: العلاقات الاقتصادية مع مصر فى أحسن حالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هان بينج، المسئول الاقتصادى والتجارى بسفارة الصين بالقاهرة، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين فى أحسن حالتها وفى تقدم كبير وتحقيق اتفاقيات التعاون على أرض الواقع.

وأضاف خلال كلمته فى حفل الربيع الذى تنظمه قنصلية الصين بالإسكندرية بمكتبة الإسكندرية بمناسبة أعياد الربيع الصينى، أن هناك العديد من المشروعات التى سيتم تنفيذها خاصة فى قناه السويس والمناطق الصناعية فى إطار التعاون الاقتصادى والاستثمار فى العديد من المجال على أرض مصر مؤكدا أن مناخ الاستثمار مناسب للغاية فى مصر.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال عام 2019 إلى الصين تم عقد عدد كبير من الاتفاقيات فى إطار التبادل التجاري. وتوريد العديد من البضائع والخضروات والفاكهة من مصر إلى الصين والتى أصبح عدد كبير منها يغزو الصين فى الوقت الحالى وسيتم توسيع هذه العلاقات فى السنوات القادمة.

كما أكد أن التعاون والتبادل مع مصر ليس فقط على المستوى التجارى والاقتصادية ولكن هناك تعاون اقتصادى وعلمى وبخير وهناك العديد من الطلاب الصينين يدرسون فى الجامعات المصرية منها جامعة الإسكندرية وتبادل طلاب لين الجامعات المصرية الصينية خاصة فى السنوات الأخيرة فى مجال البحث العلمى.

فى سياق آخر أكد المسئول الاقتصادى والتجارى بسفارة الصين، أن هناك هجمة شرسة على الصين على مواقع التواصل الاجتماعى خلال الشهر الأخير والتى استأذن منها دولة الصين للغاية خاصة أنها تحترم الأديان والمسلمين وتبنى لهم مساجد وهناك حرية لممارسة الطقوس الدينية.

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وأكد أن الصين يوجد بها عدد كبير من المسلمين يمارسون طقوسهم الدينية دون مضايقات بالإضافة إلى بناء المساجد حيث يوجد 30 ألف مسجد يدخله العديد من الجنسيات ليس الصينيون فقط بل البريطانيون الفرنسيين.

وفى نهاية كلمته طالب المصريين بزيارة الصين لكى يستطيعون أن يشاهدون على الطبيعة الطريقة التى يعاملون بها الصينين المسلمين على أرض الواقع.