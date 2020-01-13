شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: إلغاء بند رسوم النظافة في الفواتير اعتبارًا من يوليو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه سيجري إلغاء البند المتعلق بالنظافة في فاتورة الكهرباء، بدايةً من شهر يوليو المقبل.
وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن قيمة رسوم النظافة تختلف من مكان لآخر ومن محافظة لآخرى.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء أنه كان يتم تحصيل رسوم النظافة لصالح المحليات والتنمية المحلية، ولا تدخل في خزينة وزارة الكهرباء.
ولفت إلى أن هناك مجهودات تمت في الفترة الماضية للربط الكهربائي بين مصر وعدد من الدول مثل السودان، والمملكة العربية السعودية والأردن وقبرص، موضحا أن النقل مع قبرص سيكون من خلال كابل بحري.
وأكد أن الربط الكهربائي مع الدول الاخرى يجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة، مشيرا إلى وجود تعاون مع منظمة الربط الكهربائي العالمي، والتي تعمل على الربط بين قارات العالم.
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