شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 367 ألفا و336 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرّح الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، بأنه تم الانتهاء من تحصين 367ألف و336 رأس من الجاموس والأبقار والاغنام ضد مرض الحمي القلاعية والوادي المتصدع، وذلك اعتبارا من بداية الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بالمنوفية بداية من يوم 23 نوفمبر 2019 وحتى 9 يناير2020 بنسبة تنفيذ 105% من المستهدف تحقيقه.

وقال مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم إنشاء بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التي أخذها والعلاجات التي قدمت له ويطابق له رقم مسجل في أذن الحيوان وذلك بهدف عمل قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية مما يفيد في تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التي يتم توفيرها.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، أنه قد أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوي القري والمراكز على نطاق المحافظة بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على مرض الحمي القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.