هشام الحلبي: «قادر 2020» رسالة ردع لأعداء مصر.. وطمأنة للشعب

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن المناورة العسكرية قادر 2020 التي يجري تنفيذها حاليًا، يشترك فيها عدد كبير من القوات البرية والبحرية والجوية وكذلك جميع الأسلحة، ويتم تنفيذها في كل الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة.
وأضاف «الحلبي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه يتم خلال المناورة التدريب على تنفيذ الفتح الاستراتيجي والذي يعتمد على نقل القوات بجميع عتادها وأسلحتها بكل سائل النقل المتاحة.
وتابع أن عملية الفتح الاستراتيجي، معقدة لا سيما وأنها تقوم على نقل عدد كبير من القوات، ولذلك تحتاج إلى تنسيق كبير ودقة شديدة.
وأوضح المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن المناورة تعتبر رسالة واضحة لكل من يفكر في استهداف مصر في الداخل أوالخارج أو حتى على مسافات بعيدة خارج الحدود، أو المياه الاقتصادية والخطوط الملاحية المصرية، لافتًا إلى أن المناورة تعتبر رسالة ردع لأعداء مصر واطمئنان لسشعب مصر.
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