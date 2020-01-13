شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: إزالة 4756 متر تعديات على حرم نهر النيل بالعياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت محافظة الجيزة، بالتعاون مع جهاز حماية النيل والأجهزة الأمنية من تنفيذ ٣٨ قرار إزالة، لتعديات على مجري نهر النيل بناحية كفر جرزا بمركز ومدينة العياط، خلال حملات متتالية تم تنفيذها.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في بيان، الاثنين، أن الحملات أسفرت عن إزالة تعديات على مساحة ٤٧٥٦ متر، حيث تم تنفيذها بالتعاون مع جهاز حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، مؤكداً أنه لا تهاون في إزالة أي تعديات على حرم نهر النيل، وكذلك على التنسيق مع مديرية الأمن وأجهزة الري لإزالة كافة التعديات المقامة على ضفاف ال نهر، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

Advertisements

كما وجّه رؤساء الوحدات المحلية بالتعاون مع جهاز حماية النيل لمواصلة، إزالة كافة التعديات الموجودة على المجاري المائية.

وشدد على تكثيف الحملات لعدم السماح بوجود تعديات مجددآ، ومتابعة ما تم تنفيذه من إزالات لعدم عودتها.

وفى نفس الإطار أوضح أن مركز ومدينة العياط يشهد تنفيذ العديد من مشروعات رصف الطرق خلال خطة العام الحالى، حيث جارى رصف وتطوير طريق عزبة الشراقوة وعزبة بطرس ومدخل الكنيسة وشارع قوت القلوب، وطريق مصنع الزيوت بإتجاه طراد النيل، إضافة إلى رصف طريق شكرى القواتلى، والذى يعد أحد الشوارع الحيوية، مؤكداً أنه يتم متابعة مشروعات الرصف والتطوير للإنتهاء منها خلال الجدول الزمنى المحدد لها، لما لها من أهمية في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .