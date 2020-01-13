شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى ناعيًا السلطان قابوس: بنى عمان الحديثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية قائلا: «رحم الله السلطان قابوس. كم كان ودوداً إزاء مصر. ظل طوال حياته على موقفه من أن مصر هي المدافع الأقوى عن العرب والإسلام، وأن دورها في هذا حيوي، بل حاسم».

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وقال موسى: «السلطان قابوس هو باني عمان الحديثة، وهو الذي جعل العلاقة مع مصر أحد أركان سياستها العربية والخارجية».

وأضاف: «كان السلطان الراحل داعماً قوياً للجامعة العربية طوال سني شغلي لمنصب الأمين العام. أحتفظ له بالكثير من الاحترام والتقدير وأدعو له بالرحمة وهو في رحاب الله».

وتابع: «التهنئة واجبة، والدعوات مستحبة للسلطان هيثم بن طارق آل سعيد. هو شخصية سياسية فذة، كم عرفته رافع الرأس واضح الكلمة ممثلاً لبلاده في أكثر من محفل عربي وعالمي. وفقه الله إلى ما فيه رفعة بلاده وخير العالم العربي».