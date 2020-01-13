شكرا لقرائتكم خبر عن الأسمدة تفتح النار على وزير الزراعة.. و«عبدالعال»: أتردد في الذهاب لبلدي بسبب هذه المشكلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّ مجلس النواب هجومًا حادًا على وزير الزراعة بسبب أزمة عجز الأسمدة، بعد أن أثار النائب محمد الغول القضية خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأثنين، بحضور الوزير، حيث انتقد الغول في كلمته أزمة الأسمدة والعجز الذي يصاحبها على مستوي الجمعيات الزراعية في مصر، مع وجود بعض «الفساد والتجاوزات» والتراخي عن دعم الفلاح والنهوض به والتغلب على مشكلاته، حسب تعبيره.

وأضاف الغول أن العجز الكبير في منظومة الأسمدة في مصر بحاجة لرؤية وإعادة نظر من أجل الوصول لحلول، مع محاربة صور الفساد المنتشرة في بعض الجمعيات الزراعية وفي القلب منها ما رصدته الأجهزة المعنية بمحافظة قنا بني حمادي، في خروج العديد من أطنان الأسمدة من المصانع دون دخولها الجمعيات الزراعية، رغم تسديد أسعارها بالإطار الدعمي، وهو ما يستدعي لتحقيقات من النيابة العامة لمحاسبة المسؤول عن ذلك حسب قوله.

ولفت «الغول» إلى أنه بجانب ذلك هناك مشكلات كبيرة بشأن ما وصفه بـ«الحصر الوهمي» للحيازات الزراعية والتى يكون لها أولوية في صرف الأسمدة وهو «فساد كبير»، مطالبا وزير الزراعة بحسم هذه القضايا في أسرع وقت.

وأتفق معه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بقوله أنه على الجميع دعم الفلاح، مؤكداً اهتمام الرئيس اسيسي بقضايا الفلاح، ودائما ما يسانده، ولكن الحكومة خطواتها بطيئة جدا تجاه الفلاح وهذه مأساة كبيرة – حسب تعبيره.

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وأضاف «عبدالعال» أنه في زيارته الأخيرة لأسوان تردت كثيراً للذهاب لبلدته بسبب هذه المشكلات التي تعاني منها منظومة الذراعة والفلاح «ونحن في الأساس بلد زراعي» .

ورد السيد القصير، وزير الزراعة، قائلاً :«الرئيس وجه بدعم الفلاح وعلي عاتقنا نتحمل هذه المسؤولية ونواجه الفساد بشكل حاسم طبقا لتوجيهات الرئيس وسيكون الحسم النهائي لكل هذه التجاوزات من خلال كارت الفلاح والتحول الرقمي بالحيازة الزراعية وهو ما نطبقه الآن بالغربية وبورسعيد».

ووجه «عبدالعال» سؤال للوزير قائلاً :«حضرتك تعرف شيكارة السماد وصلت لكام في الصعيد»، ليرد الوزير بقوله:«المشكلة في أن الشركات لا تورد النسب المطلوبة منها ونعمل على النقاش والحوار مع الجميع من أجل التغلب على هذه الإشكالية».

ورد رئيس مجلس النواب على الوزير وقال أنه لا توجد دولة في العالم لا تدعم الفلاح، والصراع بين الاتحاد الأوربي وأمريكا على من يدعم الفلاح أكثر، والمحاصيل طويلة الأجل في مصر تحتاج لدعم وتوعية قائلا:«أنا مش عارف المشرف الزراعي اللي كنا بنشوفه راح فين...شكله تبخر».

وأتفق معه سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، مؤكدا على أن التحول الرقمي سيقضي على الفساد في هذه المنظومة، فيما أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأنه تم التنسيق مع الحكومة لعقد جلسات استماع ونقاشات موسعة حول ملف الأسمدة من جموع الأطراف للتوافق على رؤية حاسمة من شأنها أن نتغلب بها على العجر، مؤكدا على أن ماذكره النائب محمد الغول من فساد بنجي حمادي باحدي الجمعيات الزراعية لابد من التحقيق وإحالة الملف للنيابة العامة.