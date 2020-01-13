شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عبد المعز: الزوج الصالح هو من يتحمل أذى زوجته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الزوج الصالح هو الذي يتقى الله في زوجته ويعاشرها بالمعروف، لافتًا إلى أن المقصود أنه ليس فقط كف الأذى عنها وإنما تحمل الأذى منها.

وتابع «عبد المعز»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الاثنين: «لازم تتحمل زوجتك مهما تفعل، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كانت عندما تغضب من النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كانت تقول له ورب إبراهيم».