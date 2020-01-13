شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: إعدام 380 طن أغذية فاسدة وغلق 2525 منشأة مخالفة في 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية؛ بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية ومتابعة الأسواق بالمحافظة، وضبط المخالف منها حفاظاً على صحة المواطنين.

وأفادت المديرية في بيان لها اليوم، قيام وكيل الوزارة، وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية بشن حملات مكثفة لمتابعة ورقابة المنشآت الغذائية والأسواق بالشرقية خلال عام ٢٠١٩.

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أسفرت جهود هذه الحملات عن إعدام ٣٨٠ طن، و٩٧٥.٣ كيلو جرام أغذية فاسدة، وتم ضبط ٢٧٨ طن، ٣٢٥.٢ كيلو جرام أغذية، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق ٢٥٢٥ منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

كما تم تحرير ١٥٢٤٠ محضر شرطة، وسحب ٤٥٤٤٧ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للإستهلاك الآدمي، وذلك بعد المرور على ١٥٨١٧ منشأة غذائية بالمحافظة بخلاف الأسواق.

هذا بالإضافة إلى إصدار ٤٧٨٥٤ شهادة صحة لمتداولي الأغذية بالمحافظة، وإصدار ١٥٥٨٢ شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحي على ٣٣٦٥ رسالة أغذية مستوردة، وتم إصدار ٧٩٥٥ شهادة سعة تخزين للرسائل الغذائية الواردة.

إعدام أغذية فاسدة

إعدام أغذية فاسدة

إعدام أغذية فاسدة