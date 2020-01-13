شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق حسني: المتحف الكبير «درب من الخيال» أضحى حقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، المتحف الكبير، بأنه يعد دربا من «الخيال» الذي أضحى حقيقة، مشيرا إلى أن المتحف الذي يجري العمل فيه على قدم وساق، يقف شامخًا، وشاهدًا على تاريخ الإنسانية.

جاء ذلك خلال زيارته برفقة عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية للمتحف الكبير، اليوم الإثنين، وذلك تلبية لدعوة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، حيث كان في استقبالهم الوزير واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة.

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وتضمنت الزيارة جولة بموقع المتحف، والبهو حيث يقف تمثال الملك رمسيس الثاني، و«الدرج العظيم»، وقاعات العرض الخاصة بمجموعة الملك الشاب توت عنخ آمون، وموقع ميدان المسلة «المعلقة».

ووجه فاروق حسني، خلال الجولة، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لما يمنحه من اهتمامٍ خاص لمتابعة العمل اليومي لهذا الصرح الخالد، مؤكدا أن هذا المتحف سيكون هدية للإنسانية.

كما أعرب عن تقديره للسواعد المصرية العاملة بالمتحف، لتنفيذ هذا الصرح العملاق، مما يدعو للفخر والإعجاب.