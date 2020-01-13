شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: تحديد القيم السعرية للمتر المسطح في مخالفات البناء بمركز أوسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محافظ الجيزة أحمد راشد، إنه تم تحديد القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك بنطاق مركز ومدينة أوسيم للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والخدمية والصناعية.

وأضاف "راشد"، في بيان الاثنين، أنه تم تحديد القيم السعرية لمناطق مركز ومدينة أوسيم والوحدات المحلية في (برطس- الكوم الأحمر- البراجيل- بشتيل) والقرى التابعة لها، وذلك للشوارع التي يبلغ عرضها أكبر من 12 مترًا، والتي تتراوح ما بين 9 و12 مترًا، ووالتي تتراوح ما بين 6 و9 أمتار والتي يبلغ عرضها أقل من 6 أمتار.

وأوضح أن أقل قيمة في سعر المتر للتصالح السكني بلغت 55 جنيهًا وأعلى قيمة 150 جنيهًا، كما جاءت أقل قيمة في سعر المتر التصالح الإداري 80 جنيهًا وأعلى قيمة 190 جنيهًا، و115 للمتر التجاري كأقل قيمة و300 جنيه لأعلى قيمة، و70 جنيهًا للمتر الخدمي كأقل قيمة و180 جنيهًا لأعلى قيمة.