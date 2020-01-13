شكرا لقرائتكم خبر عن استجواب وزيرة الصحة والتصويت على مد الطوارئ.. و«عبد العال» ينبه «النواب»: «اتقوا شر الحليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة حضور نواب البرلمان الجلسة البرلمانية غداً الثلاثاء، والتى ستشهد عددا من الإجراءات التي وصفها بـ«الهامة».

وقال «عبدالعال» قبل انتهاء جلسة الأمس للنواب:لدينا غدا عددا من الإجراءات الهامة، ومنها قرار مد العمل بحالة الطوارىء والذى يستلزم موافقة ثلثى الآعضاء، فضلا عن الموافقة النهائية لعدد من القوانين التي تم الإنتهاء من مناقشتها، وبعضها مكمل للدستور.

وأشارقائلا إن «هذه الجلسة ستشهد مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزيرة الصحة، وهذه الاجراءات كلها تستلزم الحضور والحضور ليس لحضور جزء من الجلسة»، وعلق قائلًا: «أمتى تنتهي، أنتم وحظكم، وصراحة اتقوا شر الحليم»