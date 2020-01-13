شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم مكتشفي خبيئة «جبانة العساسيف» كأفضل اكتشاف أثري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بُلغ اعضاء البعثة المصرية العاملة في منطقة جبانة العساسيف والتي يترأسها الامين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى الوزيري، بحصولهم على المركز الاول كأفضل اكتشاف اثري لعام ٢٠١٩، والمعروف باسم «خبيئة العساسيف»،وذلك بعيد الأثريين، المقرر غدًًا الثلاثاء، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحية، بمسرح دار الأوبرا المصرية.

وسيتسلم درع التكريم كل من سيد القرني كبير مفتشي اثار البر الغربي، والدكتور فتحي ياسين مدير عام المنطقة، كممثلين لباقي أعضاء البعثة المصرية، وذلك تكريمًا لهم على جهودهم في اكتشاف اكبر خبيئة مومياوات، والتى وصفت بأنها ثالث أكبر خبيئة توابيت آدمية كبيرة تم أكتشافها في تاريخ الأكتشافات الأثرية المصرية.

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وتضم البعثة المصرية بالعساسيف بجانب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، كلا من حنان حسان، وسيد القرني مفتشي آثار البر الغربي، وأحمد بغدادي كبير مفتشي المنطقة الوسطى، وعزالدين كمال مدير المنطقة الوسطى، وبهاء عبدالجابر مدير منطقة القرنة، والدكتور فتحي ياسين مدير عام المنطقة، الريس حمدي طايع ريس العمال، والذين عثروا على مجموعة من التوابيت لكهنة وكاهنات لمعبودات الأقصر للآلهة آمون وخنسو حيث بلغ عددها 30 تابوتا من بينها 3 توابيت لأطفال، في حالة جيدة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة، حيث تم الكشف عنهم، في توابيت مغلقة بداخلها المومياوات، مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر، ضم المستوى الأول 18 تابوتا والمستوي الثاني 12 تابوتًا.

وتقع الخبيئة أعلي مقبرة TT28. وتتميز المجموعة المكتشفة من التوابيت بتوفير الدليل على المراحل المختلفة لطريقة صنع التوابيت في تلك الفترة حيث منها ما هو مكتمل الزخارف والألوان ومنها ما هو في المراحل الأولى للتصنيع ومنها ما انتهي تصنيعه ولكن لم يتم وضع المناظر عليه ومنها ماتم نحته وتزيين أجزاء منه وتركت الأجزاء الأخرى فارغة بدون زخارف.

وتحتفل وزارة الآثار بعيد الآثاريين، كل عام نظرًا لأنه اليوم الذي تم فيه تعيين أول رئيس مصري لمصلحة الآثار بعد أن كانت حكرًا على الأجانب فقط.