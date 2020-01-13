شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق مبدئيًا على «الزراعة العضوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون الزراعة العضوية المقدم من الحكومة، المعروف بـ«الثورة الخضراء» للحد من التوسع في استخدام المدخلات التخليقية (أسمدة ومبيدات) والعقاقير البيطرية واستخدام البذور والسلالات المحورة وراثياً والمواد الحافظة والهرمونات الكيمائية والتى ثبت علمياً أنها من أهم مسببات تدهور الإنتاجية وانتشار الأمراض الخطيرة.

ووصف النائب مجدي ملك، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، مشروع القانون بـ«المحفز للتصدير» ويعد تطبيقه اختياريا للفلاح، ولكنه في النهاية يحقق نتائج إيجابية على صحة المواطنين من ناحية ودعم التصدير من ناحية أخرى وأيضا مع الحفاظ على البيئة متمنيا أن يكون 90 في المئة من أراضي مصر وفق الزراعة العضوية.

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وأيّده الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن مشكلتنا في مصر أن الاستيراد أكبر من التصدير وهي معادلة لابد من معالجتها، وأن يكون التصدير أكبر من الاستيراد وهو ما يتحقق من خلال الزراعة العضوية مع الحفاظ على صحة المواطنين.

فيما اتفق معه النائب عبدالهادي القصبي، رئيس دعم مصر، مؤكدا على الزراعة العضوية تحقق الحفاظ على صحة المصريين والأمراض التي انتشرت مؤخرا بسبب سوء الزراعة ومن ثم ندعم هذا التوجه.

من جانبه قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن هذا القانون اختياري كما تحدث الأعضاء، ولكن الاتحاد الأوروبي، أعلن أنه سيوقف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من أي دولة لن يكون لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020، ومن ثم إصدار القانون ضرورة من أجل أن تحافظ مصر على حصتها في السلع التصديرية.