شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة السادات يشُن حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بأن جهاز المدينة قام بتنفيذ حملة لإزالة الإعلانات المخالفة بمناطق (شارع جمال عبدالناصر- محور خدمات الحى الأول- حول ميدان أكوا فلو) بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين إدارات الإعلانات والأمن والنظافة والتجميل والتنمية بجهاز المدينة.

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وقال المهندس أمين غنيم، الاثنين، إن الحملة أسفرت عن إزالة عدة إعلانات مخالفة وغير مرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكداً استمرار عمل اللجنة المشكلة لحين التأكد من إزالة جميع الإعلانات المخالفة بنطاق المدينة.

وشدّد رئيس الجهاز على الإدارات المعنية التصدي لتلك الظاهرة، وإزالة جميع الإعلانات المخالفة وغير المرخصة بجميع أنحاء المدينة، موجهاً بتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات حفاظاً على المظهر الحضاري لمدينة السادات.

كما أشار المهندس أمين غنيم، إلى أن إدارة التشغيل والصيانة بجهاز المدينة قامت بالاستجابة السريعة لتغطية ٩ بالوعات صرف بالمنطقة السكنية العاشرة بالمدينة، بعد إبلاغ المواطنين عن سرقة أغطيتها من قبل مجهولين.