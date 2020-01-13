شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الجنيه يواصل الصعود على أكتاف الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: الجنيه يواصل الصعود على أكتاف الدولار.. الأخضر يخسر 11 قرشاً خلال يومين.. تراجع الطلب وزيادة تدفقات النقد الأجنبى وتحويلات المغتربين أبرز الأسباب.. واقتصاديون يتوقعون استمرار صعود العملة المصرية. واقرأ أيضا..

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