شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: عواقب على أى دولة لا تلتزم بعقوبات إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فى تصريحات لقناة "العربية"، إن تغريدات الرئيس الأمريكى ترامب بالفارسية تلقى ترحيبا بإيران، مشيرة إلى أن طهران كذبت على العالم بشأن طائرة أوكرانيا، ثم أجبرت على الاعتراف بإسقاط الطائرة، وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن المتظاهرين فى إيران يحتجون على كذب النظام.

وواصلت: "سيكون هناك عواقب على أى دولة لا تلتزم بعقوبات إيران، وليس لدينا نية بفرض عقوبات على العراق فيما يتعلق بوجهات النظر المختلفة تجاه قواتنا هناك".

احتفى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، برفض المتظاهرين الإيرانيين أن يخطو ويمشون فوق العلم الأمريكى، الملقى فى شوارع إيران، ووصفهم بالمتظاهرين الرائعين، وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر :"أنه لأمر رائع، لقد رفض المتظاهرون الإيرانيون الرائعون أن يخطوا فوق علمنا الأمريكى العظيم، أو يشوهونه بأي شكل من الأشكال، تم وضعه في الشارع لكي يدوسوا عليه، ولكنهم تجولوا وساروا من حوله بدلا من ذلك، تقدم كبير!".

Advertisements