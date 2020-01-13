شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يستعرض مع كامل الوزير جهود تحديث منظومة النقل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار جهود تحديث منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع المحورى بصورة نوعية، باعتباره مكوناً جوهرياً للنهوض بالبنية الأساسية، خاصةً فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، وعلى رأسها مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية، فضلاً عن المشروع القومي للطرق والمحاور، ومشروعات النقل الخاصة بربط العاصمة الإدارية الجديدة بمدن القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق، ومشروعات تطوير الموانئ.

وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارية بالوزارة، خاصةً الخطط المستقبلية لتحديث نظم التشغيل الخاصة بشبكة السكك الحديدية، بما فيها مشروعات البنية الأساسية كتطوير الإشارات والمزلقانات بما يضمن تعزيز معايير الأمان والسلامة.

كما عرض وزير النقل مستجدات العمل في تنفيذ خط القطار الكهربائى الذي سيصل بين العاصمة الإدارية الجديدة وأحياء القاهرة، وكذلك خط مونوريل العاصمة الإدارية لربطها بمدينة 6 أكتوبر مروراً بمختلف أحياء وضواحي القاهرة، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي للخط الثالث لمترو الأنفاق، وكذا تطوير الهيئة القومية للأنفاق في ضوء حجم الأعمال المتزايد بها.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الفريق كامل الوزير استعرض كذلك تطورات العمل في مشروعات شبكة الطرق والكباري الجديدة بمختلف المحافظات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة وبأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، خاصةً في محافظات الصعيد التي تشهد عدداً من مشروعات إنشاء محاور رئيسية على النيل بهدف ربط المجتمعات العمرانية غرب النيل والمناطق الصناعية الجديدة بالمشروعات التي يتم تنفيذها في الصحراء الشرقية.

وتطرق الاجتماع إلى جهود وزارة النقل لتطهير أحواض الموانئ البحرية من المخلفات وانتشال السفن الغارقة لتعميق الغاطس لاستقبال السفن العملاقة، بالإضافة إلى مستجدات مشروع تطوير ميناء دمياط، فضلاً عن خطة وزارة النقل لاستقدام أفضل وأحدث الآلات لصيانة وإدارة رصف الطرق والمحاور باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية على نحو يوفر الجهد والوقت.