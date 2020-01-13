شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. وقف تحصيل رسوم النظافة على الفواتير من يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: فتحت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، خلال إجتماعها اليوم الأثنين، عدد من الملفات الهامة بقطاع الكهرباء وفى مقدمتها الفواتير الجزافية وتوقف العدادات الكودية بالمناطق العشوائية، ورسوم النظافة المحصلة على الفواتير، فى ضوء 30 طلب إحاطة مقدمين من النواب على مستوى الجمهورية، بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، الذى أعلن عن عدد من القرارات فى هذا الصدد.

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1.7 مليار دولار تدفق النقد الأجنبى فى 4 أيام.. والدولار بـ15.86 جنيهقال البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، أن إجمالى تدفقات النقد الأجنبى للبنوك سجل حوالى 1.7 مليار دولار منذ يوم الأربعاء الماضى حتى اليوم، أى خلال 4 أيام.

وواصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه المصرى اليوم ليسجل 15.86 للشراء و15.96 للبيع، وبذلك يكون سعر صرف الدولار قد فقد حوالى 14 قرشًا منذ يوم الأربعاء الماضى حتى اليوم.

يأتى هذا التراجع نتيجه زياده ملحوظة فى موارد البنوك من النقد الأجنبى وخاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبى فى الأسواق المالية المصرية.





المرور تخصص رقم 01221110000 للاستغاثة على الطرق السريعة كثفت اﻹدارة العامة للمرور من انتشار الخدمات على الطرق السريعة لمتابعة حركة السيارات بالمحاور والميادين بواسطة كاميرات المراقبة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بظهور شبورة مائية كثيفة تصل إلى الضباب على الطرق، وكذلك نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال وتشكيل غرف عمليات للمتابعة أولا بأول.

ونسقت الإدارة العامة للمرور مع غرف عمليات النجدة والإسعاف والحماية المدنية، مع الربط بغرف عمليات المحافظات المختلفة للتدخل فى حالات الطوارئ التى تتضمن اى مؤثرات التى قد تؤدى إلى تعطل الحركة المرورية ناتجة عن الشبورة أو غلق الطرق وحفاظا على الأرواح وللتدخل فى حالات الطوارئ، دعت الإدارة إلى الاتصال بالرقم 01221110000 للإغاثة المرورية على الطرق السريعة، فيما ناشدت الإدارة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا فى حالات الضرورة.





انخفاض أسعار الأسمنت إلى 735 جنيها لأول مرة منذ 3 شهور

انخفضت أسعار الأسمنت فى عدد من الشركات العاملة فى السوق المصرى، بشكل ملحوظ فى الأيام الأخيرة، وصلت إلى 735 جنيها للطن لأول مرة منذ أكثر من 3 شهور، وهو ما سيشكل عاملا هاما فى تنشيط القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة، خصوصا فى ظل مبادرات دعم هذا القطاع التى تم الإعلان عنها مؤخرا من الحكومة والبنك المركزي.

وتنوعت الأسعار بين الشركات، حيث بلغ سعر طن أسمنت شركة وادى النيل منتج المصرى 810 جنيه مصرى، وأسعار طن أسمنت أسيك المنيا منتج حورس 775 جنيه مصرى، سعر طن لافارج للأسمنت منتج المخصوص 785 جنيها، وأسعار طن شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير 798 جنيها، سعر طن أسمنت العريش منتج العسكرى 770 جنيها، وأسعار طن مصر بنى سويف 800 جنيها، وأسعار طن أسمنت سيناء منتج سيناء بين 735 إلى 765 جنيها مصريا.





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خفض دين أجهزة الموازنة العامة لـ90% فى يونيو 2019

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد كچوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور، أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.





البنك المركزى ينفى تلقيه أى طلب من بنك عودة اللبنانى لبيع عملياته فى مصرقال البنك المركزى إنه بالإشارة إلى ما تم نشره فى بعض وسائل الإعلام، فإن البنك المركزى المصرى ينفى تلقيه أى طلب من بنك عودة اللبنانى لبيع عملياته فى مصر. البنك المركزى ينفى تلقيه أى طلب من بنك عودة اللبنانى لبيع عملياته فى مصرقال البنك المركزى إنه بالإشارة إلى ما تم نشره فى بعض وسائل الإعلام، فإن البنك المركزى المصرى ينفى تلقيه أى طلب من بنك عودة اللبنانى لبيع عملياته فى مصر.

الكهرباء تطلق التيار فى خط الربط مع السودانأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم اطلاق التيار رسميا فى المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 50 ميجا وات من إجمالى قدرة المشروع الذى يبلغ 300 ميجا وات، بعد الانتهاء من المناورات النهائية الخاصة بإطلاق التيار الكهربائى، ونجاح تجارب التشغيل التى بدات منذ صباح أمس الأحد، للتأكد من سلامة الخط قبل اطلاق التيار الكهربائي.

وكان مجلس إدارة البنك المركزى المصرى أصدر مؤخرا قرارا بتشكيل لجنة السياسات النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، وتضم نائبى المحافظ و3 أعضاء.





السيسى يصدق على قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهاأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 1 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية، وكان مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، وافق على التعديلات الجديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى لمعالجة الإشكاليات التى واجهت التطبيق على مدار الفترة الماضية، حيث صدور القانون رقم 17 لسنة 2019 لم يحقق الأثر المتوقع فيما يتعلق بالتصالح على المخالفات البنائية وتقنين أوضاعها، وتبين من خلال التطبيق الفعلى والعملى للقانون، والذى لم يمض عليه سوى شهور قليلة، أنه لم يحدث الأثر المتوقع منه وذلك من خلال استقراء أعداد المتقدمين للتصالح، باعتباره المعيار الأساسى والحقيقى لمدى قابلية القانون للتطبيق.





الضرائب تضم 50 ألف من العاملين الشرفاء المُخلصينأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصلحة الضرائب المصرية بها 50 ألف من العاملين الشرفاء المخلصين الذين يعملون بكل إخلاص وأمانة، لافتا إلى أنه اجتمع بالعاملين بالمصلحة منذ أيام وأكدوا له أن المصلحة مثل "البيت" وأن أى شيء يحدث فيها لا يهز هذا البيت، وقال الوزير: "مصلحة الضرائب المصرية علمت المنطقة كلها، مصلحة الضرائب المصرية منذ إنشائها وهى منارة للمنطقة كلها وليس مصر فقط". الضرائب تضم 50 ألف من العاملين الشرفاء المُخلصينأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصلحة الضرائب المصرية بها 50 ألف من العاملين الشرفاء المخلصين الذين يعملون بكل إخلاص وأمانة، لافتا إلى أنه اجتمع بالعاملين بالمصلحة منذ أيام وأكدوا له أن المصلحة مثل "البيت" وأن أى شيء يحدث فيها لا يهز هذا البيت، وقال الوزير: "مصلحة الضرائب المصرية علمت المنطقة كلها، مصلحة الضرائب المصرية منذ إنشائها وهى منارة للمنطقة كلها وليس مصر فقط".

رئيس البرلمان: السيسى مهتم بالفلاح.. لكن الحكومة خطواتها بطيئةأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن الجميع يدعم الفلاح ومهتم به وبالأخص الرئيس عبد الفتاح السيسى، ودائماً ما يسانده ولكن الحكومة خطواتها بطيئة جدا تجاه الفلاح وهذه مأساه كبيرة، مؤكدا على أنه فى زيارته الأخيرة لأٍسوان تردد كثيرا للذهاب لبلدته بسبب هذه الإشكاليات لمنظومة الذراعة والفلاح ونحن فى الأساس بلد زراعى.