شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور من داخل غرفة التحكم المركزية لخط الربط مع السودان بعد اطلاق التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفرد ”الخليج 365” بنشر أول صور من داخل غرفة التحكم المركزية لخط الربط مع السودان من محطة محولات توشكى 2 بعد ساعات قليلة من اطلاق التيار الكهربائى رسميا فى المرحلة الأولى من الخط بقدرة 50 ميجا وات، بعد أن انتهت الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تشغيل الدائرة الأولى للخط، وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم اطلاق التيار رسميا فى المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 50 ميجا وات من إجمالى قدرة المشروع الذى يبلغ 300 ميجا وات، بعد الانتهاء من المناورات النهائية الخاصة بإطلاق التيار الكهربائى، ونجاح تجارب التشغيل التى بدأت منذ صباح أمس الأحد للتأكد من سلامة الخط قبل اطلاق التيار الكهربائي.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم معالجة جميع المشاكل الفنية لدى الجانبين المصرى والسودانى أثناء تجارب التشغيل التى بدأت أمس، لافتا إلى أنه جارى العمل لاطلاق التيار الكهربائي بالخط خلال الساعات القليلة المقبلة.

الجدير بالذكر أنه من المقرر ان يتم افتتاح المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر و السودان بقدرة 50 ميجا وات خلال ساعات نهاية الأسبوع المقبل بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وسائل الإعلام، على أن يتم تشغيل باقى المراحل تدريجياً لحين أنتهاء الجانب السودانى من الأعمال الخاصة بالمشروع، وانتهت من إنشاء الخطوط الهوائية للمشروع بالكامل في وقت قياسى، مشيراً إلى أن المشروع شهد زيارات متبادلة بين البلدين لسرعة الانتهاء من تركيب المهمات بالخط السودانى لبدء تشغيل المشروع ، و بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليون 550 ألف جنيه.

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