شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: الرئيس السيسى مهتم بالفلاح.. لكن الحكومة خطواتها بطيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن الجميع يدعم الفلاح ومهتم به و بالأخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودائماً ما يسانده ولكن الحكومة خطواتها بطيئة جدا تجاه الفلاح وهذه مأساه كبيرة، مؤكدا على أنه فى زيارته الأخيرة لأٍسوان تردد كثيرا للذهاب لبلدته بسبب هذه الإشكاليات لمنظومة الذراعة والفلاح ونحن فى الأساس بلد زراعى .

وتدخل وزير الزراعة السيد القصير بالحديث بقوله: "الرئيس وجه بدعم الفلاح وعلي عاتقنا نتحمل هذه المسؤولية ونواجه الفساد بشكل حاسم طبقا لتوجيهات الرئيس وسيكون الحسم النهائى لكل هذه التجاوزات من خلال كارت الفلاح والتحول الرقمى بالحيازه الزراعية وهو ما نطبقه الآن بالغربية وبورسعيد ".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث أثار عدد من النواب مسالة ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم حصول الفلاح عليها.

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