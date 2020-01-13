شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى: 1.7 مليار دولار تدفق النقد الأجنبى فى 4 أيام.. والدولار بـ15.86 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، إن إجمالى تدفقات النقد الأجنبى للبنوك سجل حوالى 1.7 مليار دولار منذ يوم الأربعاء الماضى حتى اليوم، أى خلال 4 أيام. وواصل سعر صرف الدولار تراجعه أمام الجنيه المصرى اليوم ليسجل 15.86 للشراء و15.96 للبيع، وبذلك يكون سعر صرف الدولار قد فقد حوالى 14 قرشًا منذ يوم الأربعاء الماضى حتى اليوم.

يأتى هذا التراجع نتيجه زياده ملحوظة فى موارد البنوك من النقد الأجنبى وخاصة من استثمارات صناديق النقد الأجنبى فى الأسواق المالية المصرية.

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وحققت مصر فائضاً فى ميزان المدفوعات بلغ 227.3 مليون دولار فقط فى الربع الأول من العام المالى الحالى، أى أقل بقليل من فائض بلغ 284.1 مليون دولار فى الربع الأول من العام المالى 2019/18، وحمل تقرير نتائج ميزان المدفوعات عدة أرقام مبشرة أبرزها، تقلص العجز التجارى غير النفطى بنسبة 11.2% ليصل إلى 8.1 مليار دولار، على خلفية نمو بنسبة 18% على أساس سنوى فى الصادرات غير النفطية وتراجع 2.5% على أساس سنوى فى الواردات غير النفطية.

يعزى الانتعاش فى الصادرات غير النفطية من 3.9 مليار دولار إلى 4.6 مليار دولار جزئياً إلى عوامل مدفوعة بارتفاع الأسعار، والارتفاع فى أسعار الذهب عالمياً، والذى يمثل ما معدله 6% من إجمالى صادرات مصر فى السنوات الخمس الماضية، عام 2019.ونمت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 7% على أساس سنوى و56% على أساس ربع سنوى، مدفوعة بالتحسينات الكبيرة فى القدرة التنافسية للقطاع وقدرته.

ومن المتوقع أن تزدهر السياحة بشكل أكبر مع استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين شرم الشيخ وروسيا، بعد قرار المملكة المتحدة بإنهاء حظر الطيران الذى استمر لأربع سنوات لشرم الشيخ، بالإضافة إلى الافتتاح المقترب للمتحف المصرى الكبير فى عام 2020.