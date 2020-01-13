شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الكهرباء تطلق التيار فى خط الربط مع السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أنه تم اطلاق التيار رسميا فى المرحلة الأولى من خط الربط مع السودان بقدرة 50 ميجا وات من إجمالى قدرة المشروع الذى يبلغ 300 ميجا وات، بعد الانتهاء من المناورات النهائية الخاصة بإطلاق التيار الكهربائى، ونجاح تجارب التشغيل التى بدات منذ صباح أمس الأحد، للتأكد من سلامة الخط قبل اطلاق التيار الكهربائي.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه تم معالجة جميع المشاكل الفنية لدى الجانبين المصرى والسودانى أثناء تجارب التشغيل التى بدأت أمس، لافتا إلى أنه جارى العمل لاطلاق التيار الكهربائى بالخط خلال الساعات القليلة المقبلة.

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الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من خط الربط بين مصر والسودان بقدرة 50 ميجا وات خلال ساعات نهاية الأسبوع المقبل، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و وسائل الإعلام، على أن يتم تشغيل باقى المراحل تدريجياً لحين أنتهاء الجانب السودانى من الأعمال الخاصة بالمشروع، وأنتهت من إنشاء الخطوط الهوائية للمشروع بالكامل في وقت قياسى، مشيراً إلى أن المشروع شهد زيارات متبادلة بين البلدين لسرعة الأنتهاء من تركيب المهمات بالخط السودانى لبدء تشغيل المشروع.

كما أنه تم الإنتهاء من خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف ، لافتاً إلى أن الجهد الكهربائي للمحطة يبلغ 220/66 فولت وتعمل بنظام العزل بالهواء أو AIS ، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية للتوسعات حوالى 32 مليون 550 ألف جنيه.