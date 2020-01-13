شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يبحث مع السفير الأمريكى إنشاء فرع لجامعة أريزونا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، اليوم الاثنين، جوناثان كوهين، السفير الأمريكى بالقاهرة، وشيري كارلين، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوفد المرافق لهما؛ بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر الوزارة.

وفى بداية اللقاء أعرب الوزير عن عمق العلاقات المصرية الأمريكية، مشيرًا إلى ما يربط البلدين والشعبين المصري والأمريكي من علاقات صداقة تاريخية وممتدة، مؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الثنائى بين البلدين على مختلف الأصعدة في إطار "الشراكة الاستراتيجية الشاملة" التى تجمع بين البلدين ،كما تناول اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أعرب الوزير خالد عبد الغفار عن تطلعه؛ لفتح برامج علمية مشتركة بين الجامعات الأمريكية وجامعات الجلالة والملك سلمان والمنصورة الجديدة والعلمين.

وأكد الوزير على تعزيز التعاون مع الجانب الأمريكى في إنشاء أفرع للجامعات الأمريكية بمصر، مشيرًا إلى أن التعليم بتلك الفروع يقدم بنفس درجة الجودة التي يقدم بها في الجامعة الأم، مؤكدًا اهتمام الوزارة بمتابعة أداء تلك الفروع، كما تم التباحث حول إنشاء فرع لجامعة أريزونا الأمريكية بالتعاون مع جامعة الجلالة.

كما وجه الدكتور خالد عبد الغفار الدعوة للوفد الأمريكي لحضور المنتدى العالمي للتعليم العالي خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتًا أنها فرصة لمناقشة العديد من القضايا الهامة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

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ومن جانبه؛ أشاد السفير الامريكي بتطور العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأمريكا، مؤكدًا أن بلاده تسعى دائمًا للارتقاء بشراكتها مع مصر في جميع المجالات، وتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة، لاسيما مع ما تشهده مصر من نهضة تنموية واقتصادية ملحوظة تبلور جوهرها من خلال رؤية استراتيجية متكاملة.

حضر اللقاء الدكتورة كاميليا صبحى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.