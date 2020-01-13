شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 عمال مصريين فى حادث سقوط "سور" بالأردن.. والهجرة تتابع نقل الجثامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، بالتعازي للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بشأن وفاة ثلاثة عمال مصريين وإصابة اثنين آخرين، أثر وقوع حادث بمحافطة "إربد" شمال الأردن، تمثل في انهيار سور مدرسة "كفر راكب الثانوية"، مقدمة خالص التعازي لأسر الضحايا .

وتواصلت الوزيرة على الفور، مع السفير شريف كامل سفير مصر في الأردن، لمتابعة حادث وفاة العمال المصريين، مشيرة إلى أن الجثمانين ستصل إلى عمان حاليا، ومنها إلى مصر صباح الأربعاء.

كما أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، مثمنة جهود السفير شريف كامل، وذلك لسرعة الاستجابة والتعاون والتنسيق مع وزارة الهجرة، في سبيل الاهتمام بالمواطنين المصريين المقيمين المتواجدين بالأردن .

ومن جانبه أوضح السفير شريف كامل أنه تم إيفاد القنصل بالسفارة فى عمان والمستشار العمالى إلى محافظة "إربد"، حيث التقوا بالمصابين بعد خروجهما من المستشفى، كما تم التوجه معهما إلى النيابة لاستكمال التحقيقات وتقديم الدعم القانوني.

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وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار محمد عبد الوهاب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وقعا أمس، بروتوكول تعاون لإطلاق "وحدة رعاية المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج " بالهيئة العامة للاستثمار وتتبع الرئيس التنفيذى للهيئة، لمعاونة المستثمرين المصريين بالخارج الراغبين فى إقامة مشروعاتهم الاستثمارية بمصر وتعريفهم بالخدمات التى تقدمها الهيئة، وتسهيل سبل الاستثمار أمامهم.

كما أجرت وزيرة الهجرة والمستشار محمد عبد الوهاب، جولة تفقدية داخل منطقة خدمات المستثمرين، حيث التقيا عددا من المواطنين، وناقشوا آلية التواصل مع المستثمرين بالخارج، وتقديم الخدمات التى يحتاجون إليها، ودمجهم فى عمليات التنمية القائمة فى المرحلة الحالية، ويعد ذلك انعكاسا لرغبة الدولة المصرية فى مد جسور الثقة والتواصل مع كافة مواطنيها بالخارج.