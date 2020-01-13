شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى: تحقيق أهداف التنمية المستدامة كانت دائما أولوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن دور الوزارة خلال الفترة القادمة، وأوضحت فى تغريدة لها على تويتر قائلة: "‏مع رؤيتنا الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لجمهورية ⁧‫مصر‬⁩ العربية مع شركاء التنمية، والحكومات، وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقًا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".

وأضافت ‏أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة كانت دائما أولوية على مستوى جميع القطاعات، وسوف تحرص وزارة التعاون الدولي من خلال محفظة التمويل التنموية الحالية والمستقبلية على تحقيق هذه الأهداف محليًا ودوليًا.

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وكانت وزيرة التعاون الدولى قد أعلنت عن بدء ترتيب زيارة لوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر خلال شهر يناير الجارى، وذلك بالتنسيق مع مكتب البنك الدولى فى القاهرة، والمدير التنفيذى لجمهورية مصر العربية لدى البنك الدولى فى واشنطن، وتعد هذه الزيارة الأولي لمثل هذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014، وسيتضمن برنامج زيارة الوفد، عدة لقاءات مع‎الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء من المجموعة الاقتصادية، وذلك لبحث أولويات برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، والاصلاحات الهيكلية والتشريعية التى ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل للشباب والمرأة والاستثمار فى رأس المال البشرى خاصة فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.