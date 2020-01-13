شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تُدين تفجير مسجد فى مدينة كويتا الباكستانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجدًا بمدينة "كويتا" فى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ونقل البيان تعازي مصر، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب باكستان وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع دولة باكستان الصديقة في هذا الحادث الأليم.

كما أدان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجد مدرسة دار العلوم الشرعية فى منطقة غوث آباد بمدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان، جنوب غرب باكستان ما أدى إلى مقتل 14 شخصًا على الأقل، بينهم مسئول بارز بالشرطة وإمام المسجد، وإصابة 21 آخرين بإصابات متفرقة.