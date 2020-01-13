11 فبراير.. الحكم في دعوى وزير التعليم ضد مدير إدارة الموهوبين بسبب "بوست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، الدعوى المقامة من وزير التربية والتعليم، ضد الدكتور محمد زهران مدير إدارة الموهوبين بوزارة التربية والتعليم، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه من قبل وزير التربية والتعليم الفني، بقيامه بنشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بفشل منظومة التابلت بالإضافة إلى اتهامه بسب وقذف وزير التربية والتعليم، لجلسة 11 فبراير المقبل، للنطق بالحكم.

تضمنت الدعوى أن محمد عبدالكريم، في غضون شهري أكتوبر ونوفمبر 2018، بدائرة قسم التجمع، نشر بسوء قصد على حسابه الإلكتروني الخاص "فيس بوك" أخبار كاذبة، من بينها أن وزير التربية والتعليم يعترف بفشل المنظومة الجديدة في أول أسبوع دراسي، والتي من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما أشارت الدعوى إلى أن المشكو في حقه قذف بسوء نية المجني عليه "وزير التربية والتعليم"، بسبب أداء وظيفته بأن أسند إليه بطريق النشر على حسابه الإلكتروني الخاص "فيس بوك"، بأن "وزير التربية والتعليم يتحمل ما نحن فيه الأن من كارثة تعليمية، ويتحمل مليارات الجنيهات التي أنفقها على مشروع يستحيل تطبيقه في الوقت الحالي فهل سيتم محاسبة الوزير؟"، وهي أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة قانونًا.

كما أضافت الدعوى أنه سب المجني عليه سالف الذكر بسبب أداء وظيفته، بأن أسند إليه بطريق النشر على حسابه الإلكتروني الخاص بموقع الفيس بوك عبارات من بينها "مرة وزير تعليم قبل ما يبقى وزير تعليم، كان بيشتكي ليا من حاشية وزير تعليم سابق، ويتهمهم أنهم حرامية وفاسدين وجهلة، ويجب تطهير الوزارة منهم، فلما جه وزير بقى يستخدم الختامة وصباع الاتهام في أي ورقة تقدمها لها حاشية الوزير السابق"، وهي تتضمن خدشًا للشرف والاعتبار.