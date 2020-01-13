حجز دعوى إحالة مقتحمي نادي المحامين بأبو زعبل للاحتياط لإيداع التقرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإحالة الضباط المقتحمين لنادي المحامين بأبو زعبل للاحتياط لإيداع التقرير.

وذكرت الدعوى أن أحد الضباط المنسوبين لمديرية أمن القليوبية، قام باقتحام نادي المحامين بأبو زعبل، وإهانة المحامين بداخلة واكتفت وزارة الداخلية بخصم أسبوع من راتبه.

وتضمنت الدعوى أن الخصم من راتبه ليس إجراء رادع بل الإحالة للاحتياط؛ لأنه تسبب في إهانة جناح من جناحي العدالة.