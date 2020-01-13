بعد حملة الفيسبوك.. الأمن يكشف حقيقة اختفاء فتاة المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تفاصيل واقعة اختفاء فتاة المطرية، بعد تداول قصتها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، وإطلاق حملة موسعة على فيسبوك للعثور عليها.

وقال المصدر الأمني، إنه عقب تداول رواد "فيسبوك"، خبر اختفاء فتاة تدعى "رحمة. ر" عن المنزل، حضر أهل الفتاة؛ لتحرير محضر تغيب، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل فريق بحث؛ لكشف غموض واقعة الاختفاء، وبمراجعة خط سيرها، أكدت التحريات أنه لا توجد شبهة جنائية وراء اختفائها، وأن الفتاة كانت بصحبة أحد أقاربها، وتمت إعادتها إلى أسرتها.

كان قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغًا من أسرة فتاة تدعى رحمة بتغيبها، وأضافوا أنه بعد خروجها من البيت بفترة أغلقت هاتفها، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في اختفائها، وكلفت مدير الأمن الأجهزة الأمنية بسرعة كشف غموض الواقعة، وفي تلك الأثناء حضر والدها بعد 24 ساعة من تحرير البلاغ؛ ليؤكد عودة الفتاة للمنزل، وأنها كانت بصحبة أصدقائها.