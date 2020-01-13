مصرع شاب سقط من قطار بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: لقي شاب مصرعه، اليوم الإثنين؛ إثر سقوطه من قطار بمركز أبو النمرس. تلقى مأمور قسم شرطة أبو النمرس إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بمحطة منيل شيحة بدائرة المركز. انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وجاء في التحريات الأولية أن الشبا المتوفى سقط من القطار ليلقى مصرعه في الحال. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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