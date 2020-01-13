النيابة تأمر بعرض المتهمة بقتل جارها بـ17 طعنة في الجيزة على الطب الشرعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الاثنين، بعرض الفتاة المتهمة بقتل سائق داخل منزله بـ17 طعنة في أنحاء جسده، على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف عليها.

وقالت المتهمة في تحقيقات النيابة، إنها تعرفت على جارها (المجني عليه)، منذ عدة أشهر، مشيرةً إلى أنهما تقابلا عدة مرات وخلالها أوهمها برغبته في الزواج منها، وطلب مقابلتها في شقته التي تقع بالجهة المقابلة لعقارها.

وأضافت المتهمة في تحقيقات النيابة، إن العلاقة بينها وبين المجني عليه تطورت إلى علاقات جنسية غير مكتملة داخل شقته لعدة مرات، موضحةً أنها عندما واجهته بالارتباط بها رفض، فاتخذت قرارها بعدم مرافقته مرة أخرى.

تابعت الفتاة: بعد فترة تقدم لخطبتها شخص آخر، وعندما علم المجني عليه، حاول التواصل معها، وطلب منها الاستمرار في علاقتهما سويا، ولكنها رفضت، فهددها بصور ومقاطع فيديو صورها لها دون علمها، فبيتت النية لقتله، "حاولت أنهي العلاقة وأعيش حياتي لكن مسبنيش في حالي".

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وعن يوم الجريمة، قالت المتهمة إنها أخذت سكينا من شقتها أخفته بين ملابسها وتوجهت له وطلبت منه الهاتف المحمول الذي يحتوي على صورها ومقاطع الفيديو، ولكنه رفض فسددت له عدة طعنات حتى فارق الحياة وألقت التليفون والسكين بنهر النيل.

البداية تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة سائق داخل منزله بدائرة قسم الجيزة، انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم الجيزة، وتبين أن المجني عليه مصاب بقرابة 17 طعنة، شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة.

كشفت التحريات بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث أن وراء ارتكاب الجريمة فتاة عمرها 19 سنة مقيمة بالعقار المواجهة لسكن المجني علية.

تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة من إلقاء القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.