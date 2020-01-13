تتزعمهم سيدة فلسطينية.. حبس 8 متهمين بالإتجار في الأعضاء البشرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أمرت النيابة العامة، بحبس شبكة دولية مكونة من 8 أفراد 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالإتجار في الأعضاء البشرية.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط المتهمين لإتجارهم في الأعضاء البشرية بقيادة سيدة فلسطينية الجنسية، تعمل على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية.
وعملت الشبكة أيضًا على استقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة "كُلى" بالمخالفة للقانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية
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