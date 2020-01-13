محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد: اعتمد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، اللائحة المالية الموحدة للبدالات والمزايا التعويضية، الخاصة بالشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وشركاتها التابعة. ووجه محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات، الشكر لجموع العاملين، مؤكدًا أنه جرى التوجيه بالصرف اعتبارا من راتب شهر يناير الجاري. وأكد محروس خلال رسالة تهنئة للعاملين، على ضرورة أن يكون صرف البدلات حافزا لبذل المزيد من الجهد والعمل الجاد، للنهوض بالشركة وقطاع الطيران المدني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ​وزير الطيران المدني يعتمد اللائحة المالية للقابضة للمطارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.