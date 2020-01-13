أخبار مصر | مصر تدين تفجير مسجد في مدينة كويتا الباكستانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تدين تفجير مسجد في مدينة كويتا الباكستانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، بأشد العبارات التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجدًا بمدينة "كويتا" فى جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ونقل البيان تعازى مصر، حكومةً وشعبًا، لحكومة وشعب باكستان وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدًا رفض مصر التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وتضامنها مع دولة باكستان الصديقة فى هذا الحادث الأليم.