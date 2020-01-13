أخبار مصر | التعليم: تعميم جديد للمدارس الثانوية بشأن الامتحانات الإلكترونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم: تعميم جديد للمدارس الثانوية بشأن الامتحانات الإلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالاضافة إلى تسجيل غياب الطالب إلكترونيًا، وكذلك تسجيل الطالب الذي واجه مشاكل وأدى إلى تغير طريقة الامتحان إلى ورقي.

كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تعميم هام لجميع مدارس الثانوي العام، حيث تم إتاحة تطبيق إلكتروني لتسجيل موقف سير الامتحان للجنة الصف الثاني الثانوي صباحي، ولجنة الصف الأول مسائي، حيث يتم يوميًا تسجيل طريقة تأدية الاختبار المادة بالمدرسة،

وأضافت الوزارة في التعميم، أنه يتاح طباعة تقارير تفصيلية بالغياب، وكذلك الطلاب الذين تم تغير طريقة الامتحان لهم، بالاضافة إلى أنه يتاح طباعة تقرير إحصائي من موقف اللجنة وفقًا لمادة الاختبار.