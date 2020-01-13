أخبار مصر | أمهات مصر: صعوبة امتحان "إنجليزي أولي ثانوي" في أغلب المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمهات مصر: صعوبة امتحان "إنجليزي أولي ثانوي" في أغلب المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن إمتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي لطلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديد صعب في مستوي الطالب المتميز في أغلب الإدارات التعليمية علي مستوي الجمهورية.

وأضافت عبير، أن امتحان اللغة الأجنبية الأولي في محافظة القاهرة شهد تباين في الأراء بين الإدرات التعليمية، حيث أكد طلاب وأولياء أمور بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة صعوبة القطعة والترجمة، بينما جاء في مستوي الطالب المتوسط في المدارس التابعة للأدارة التعليمية بمدينة نصر وكذلك في مستوي الطالب المتوسط في مدارس الإدارة التعليمية بالمعادي.

كما شهد الإمتحان صعوبة وأسئلة من خارج المنهج وإنهيار عدد كبير من الطلاب في بعض مدارس إدارة التبين و15 مايو التابعة لمحافظة القاهرة وكذلك شهد الامتحان صعوبة في البرجراف والقطعة والاختياري بمدارس إدارة ملوي التعليمية بمحافظة المنيا.

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وأوضحت عبير، أن الإمتحان كان صعبا علي أغلب طلاب مدارس محافظة الإسماعلية، حيث أكدوا تضمن الإمتحان كلمات من خارج المنهج في سؤال الترجمة وباقي الأسئلة غير مباشرة وكذلك نفس الأمر في مدارس محافظة القليوبية الذين وصفوه بالامتحان التعجيزي خاصة في الإختياري والقطعة.

وتابعت عبير أن الإمتحان جاء صعبا في أغلب الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية خاصة أسئلة القطعة والترجمة والإختياري بإدارة العجمي التعليمية وكذلك صعوبة القطعة والترجمة والإختياري والأسئلة التي تعتمد علي الفهم في المدارس التابعة لإدارة المنتزة التعليمية.

بينما شهد الإمتحان بمحافظة الجيزة صعوبة في الإختياري والترجمة بمدارس إدارة الهرم التعليمية بينما كان في مستوي الطالب المتوسط في مدارس إدارات أكتوبر التعليمية.

