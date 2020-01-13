أخبار مصر | خبيئة الحيوانات المقدسة.. ما لا تعرفه عن متحف شرم الشيخ الأثري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبيئة الحيوانات المقدسة.. ما لا تعرفه عن متحف شرم الشيخ الأثري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد النعاني وزير السياحة والأثار، إنه سيتم افتتاح متحف شرم الشيخ الأثري خلال إحتفالات سيناء القادمة في 25 إبريل، بالإضافة إلى جاهزية المتحف القومي للحضارة المصرية للافتتاح في أبريل 2020 بتكلفة مالية تبلغ 4 مليارات جنيه، وذلك لتنشيط السياحة الثقافية ودمجها مع السياحة الترفيهية.

وفي هذا الإطار تستعرض "الخليج 365" أهم المعلومات عن متحف شرم الشيخ الأثري، كالأت:

1- يضم المتحف قاعة جاهزة ومفتوحة أمام الجمهور للزيارة في أي وقت حاليًا.

2- تم الانتهاء من الأعمال المعمارية وتشمل قاعات العرض والكافيتريات والمحلات التجارية، التي يبلغ عددها 17 محلا إضافة إلى 11 محلا للحرف الأثرية والتراثية.

3- تقوم فكرة سيناريو العرض لمتحف شرم الشيخ علي إنعكاس مظاهر الحياة اليومية عند المصري القديم وكذلك في العصر الحديث.

4- يشمل سيناريو العرض عرضا للحياة البرية، وكيف اهتم المصري القديم بالحيوانات والطيور والزواحف والحشرات من حيث تربيتها أو تقديسها أو استئناسها أو علاجها.

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5- يضم العرض لأول مرة أشكال الحيوانات والطيور بشكل غير تقليدي.

6- من القطع الاثرية التي ضمت للمتحف مؤخرا، هي خبيئة الحيوانات المقدسة التي تم اكتشافها حديثا بمنطقة آثار سقارة إلى سيناريو العرض المتحف.

7- يضم المتحف في قاعته الأولى ما يقرب من 700 قطعة أثرية، وفى القاعة الثانية ما يقرب من 500 قطعة أثرية.

8- وقد تم اختيار القطع الاثرية، التي ضمت إلي المتحف من مخازن المتحف المصري بالتحرير والمخازن المتاحف بعدة مناطق أثرية.

9-قدرت اللجنة الاستشارية المصروفات التي يحتاجها المشروع والتي بلغت أكثر من 800 مليون جنيه.

