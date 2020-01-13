مصر | «كان شارب مخدرات».. إحالة متهم تعدى جنسيًا على والدته للجنايات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كان شارب مخدرات».. إحالة متهم تعدى جنسيًا على والدته للجنايات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت نيابة مصر القديمة الجزئية، مسجل خطر، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بالتعدي على والدته جنسيا بالإكراه، إذ بينت تحقيقات النيابة العامة، أن والدة المتهم، في العقد الخامس من العمر، وتقدمت ببلاغ رقم 9820 لسنة 2019 جنح مصر القديمة، يفيد باعتداء نجلها عليها جنسيًا بالإكراه، وذلك أثناء تواجده معها بالمنزل بمفردهما، في منطقة مصر القديمة وفر هاربًا، كما تبين أن والد المتهم متوفي منذ عدة سنوات وتزوجت والدته عدة مرات بعده.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم كان محبوسًا على ذمة أحد القضايا، وبعد خروجه توجه إلى منزلها للسكن معها، وفي يوم الواقعة كان يقوم بأفعال غريبة تأكدت من خلالها أنه تناول كميات كبيرة من المخدرات، ثم فوجئت به يحاول الاعتداء عليا، فقامت بمجاراته خوفا منه، وبعد خروجه من البيت توجهت إلى قسم الشرطة وحررت محضر ضده، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه وإحضاره.

كانت النيابة العامة قررت في وقت سابق، حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإحالة والدته إلى الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليها، وبيان تعرضها للاعتداء الجنسى من عدمه.

