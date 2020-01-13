مصر | «وقع من القطار».. مصرع شاب في حادث بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «وقع من القطار».. مصرع شاب في حادث بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شاب مصرعه مساء اليوم الإثنين، إثر سقوطه من القطار، بمنطقة منيل شيحة، بمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بمصرع شاب إثر سقوطه من القطار بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد مصطفى عثمان معاون مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين سقوط الشاب حال سير القطار بمنطقة منيل شيحة، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على الجثة، تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.