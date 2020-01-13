مصر | «صدمتها سيارة».. إصابة طالبة أثناء عبورها الطريق بمصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «صدمتها سيارة».. إصابة طالبة أثناء عبورها الطريق بمصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيبت طالبة، بالصف الأول الإعدادي، مساء اليوم الإثنين، في حادث تصادم سير وذلك أثناء عبورها الطريق بمنطقة ألماظة، بمصر الجديدة، وتم نقلها لمستشفى السويس العام، في حالة خطرة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، بوقوع حادث سير بمصر الجديدة، وبالانتقال والفحص تبين إصابة طالبة صدمتها سيارة ملاكي، أثناء عبورها الطريق، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف، ونقل الطالبة للمستشفى العام.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.