مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": تفاصيل مقتل مسن.. ومصرع عامل بلعنة الفراعنة بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": تفاصيل مقتل مسن.. ومصرع عامل بلعنة الفراعنة بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خطف طفل الشروق" لـ13 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خطف طفل الشروق" لجلسة 13 أبريل المقبل.للتفاصيل اضغط هنا

"لعنة الفراعنة".. مصرع عامل خلال تنقيبه عن الآثار بالجيزة

لقي عامل مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي، حال حفره تنقيبًا عن الآثار أسفل أحد المنازل بمنطقة الواحات البحرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة. للتفاصيل اضغط هنا

لهذا السبب.. مجلس الدولة يؤيد قبول استقالة طالب شرطة

أيّدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم، قرار مدير أكاديمية الشرطة المتضمن قبول استقالة طالب بالفرقة الأولى لعام ٢٠١٦، والذي حاول الانتحار لتوقيع جزاء عليه بحبسه ٧٢ ساعة انفراديًا لاصطحابه هاتف محمول بالمخالفة للتعليمات، ورفضت المحكمة طعن الطالب لرفض الاستقالة والعودة للكلية.للتفاصيل اضغط هنا

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الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد حريق شقة العجوزة

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة العجوزة، من دون إصابات.للتفاصيل اضغط هنا

ضبط سيدة و3 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في أسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبي واقعة انتحال صفة رجال شرطة وسرقة أحد المواطنين بأسيوط.للتفاصيل اضغط هنا

اعترافات صادمة لقاتلة عشيقها بالجيزة.. ولغز الفيديوهات الجنسية

كشفت تحقيقات النيابة بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل سائق على يد عشيقته، بمنطقة الجيزة، إثر طعنها له بـ30 طعنة، لعدم فضح علاقتهما غير الشرعية.للتفاصيل اضغط هنا