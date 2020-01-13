مصر | 4 طلاب يسرقون أجهزه تقوية شبكة "الواي فاي" من داخل مدرستهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 طلاب يسرقون أجهزه تقوية شبكة "الواي فاي" من داخل مدرستهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتلقى مركز شربين أمن الدقهلية بلاغا من مدير مدرسة الكائنة بدائرة المركز باكتشافه سرقة 8 أكسس بوينت "الخاص بتقوية شبكة الواي فاي بالمدرسة"، من داخل 8 فصول بالمدرسة وعدم وجود آثار عنف بالأبواب والنوافذ.
وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية عن تحديد مرتكبي الواقعة 4 طلاب بالمدرسة اعمار 16 سنة جميعهم مُقيمين بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبطهم.
وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرروا بقيامهم بالدخول للفصول عن طريق تسلق المواسير الخلفية دون فتح الأبواب بالاشتراك مع سائق توك توك 16 سنة مُقيم بدائرة المركز"
وباستهداف سائق التوك توك أمكن ضبطه بمواجهته بما جاء باعترافات المتهمين المضبوطين أقر بها وأعترف باشتراكه معهم في ارتكاب الواقعة باستخدام دراجة نارية "توك توك" قيادته.
وتم بإرشاد المتهمين ضبط جميع المسروقات والتوك توك المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.