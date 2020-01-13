مصر | 4 طلاب يسرقون أجهزه تقوية شبكة "الواي فاي" من داخل مدرستهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 طلاب يسرقون أجهزه تقوية شبكة "الواي فاي" من داخل مدرستهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض سرقة 8 أجهزة اكسس بوينت من داخل مدرسة بالدقهلية، وتبين بأن وراء ارتكاب الواقعة 4 طلاب من المدرسة بالاشتراك مع سائق.

وتلقى مركز شربين أمن الدقهلية بلاغا من مدير مدرسة الكائنة بدائرة المركز باكتشافه سرقة 8 أكسس بوينت "الخاص بتقوية شبكة الواي فاي بالمدرسة"، من داخل 8 فصول بالمدرسة وعدم وجود آثار عنف بالأبواب والنوافذ.



وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية عن تحديد مرتكبي الواقعة 4 طلاب بالمدرسة اعمار 16 سنة جميعهم مُقيمين بدائرة المركز. وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية عن تحديد مرتكبي الواقعة 4 طلاب بالمدرسة اعمار 16 سنة جميعهم مُقيمين بدائرة المركز. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبطهم. وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة وقرروا بقيامهم بالدخول للفصول عن طريق تسلق المواسير الخلفية دون فتح الأبواب بالاشتراك مع سائق توك توك 16 سنة مُقيم بدائرة المركز"