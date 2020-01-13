شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يهنئ السلطان هيثم بن طارق لتوليه مقاليد الحكم في سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر، بأخلص التهاني إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وذلك بمناسبة توليه مقاليد الحكم سلطانًا لسلطنة عمان الشقيقة.

وأعرب الأزهر عن بالغ تقديره لسلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبًا، مُشِيدًا بالعلاقة الوثيقة التي تجمع بين الأزهر الشريف وسلطنة عمان، والتي تعد جزءً من أواصر الأخوة والمودة، مُتنمنِّيًا لجلالته التوفيق في استكمال جهود ومسيرة التنمية التي حققها المغفور له -بإذن الله- السلطان قابوس بن سعيد.

ودعا الأزهر الشريف المولى-عزَّ وجلَّ- أن يحفظَ السلطنة وقيادتَها الحكيمة وشعبَها الشقيق، وأن يَمُنَّ عليهم بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.