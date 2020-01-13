صورة تجمع رجل الأعمال محمد حلاوة والإعلامية بسمة وهبى فى حفل "مستقبل وطن"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر عدد من الفنانين احتفالية حزب "مستقبل وطن" لتكريم المبدعين والمتألقين "علميا، وفنيا، ورياضيا" لعام 2019، بأحد فنادق القاهرة، وحضرت الإعلامية بسمة وهبة، المنضمة حديثًا لقناة ON.E لتقديم برنامج "كل يوم" وشاركت عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، صورة لها برفقة رجل الأعمال محمد حلاوة، خلال تواجدهما فى الاحتفالية .

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