شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: إلحاق أطباء الأزهر ببرنامج التعلم والتدريب بطب هارفارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، في مقر مشيخة الأزهر، وذلك لإلحاق عدد من أطباء جامعة الأزهر بمختلف فروعها ضمن برنامج التعلم والتدريب في التعليم الطبي والبحث والممارسة الإكلينيكية للقادة الطبيين والمهنيين في مصر بكلية طب هارفارد الأمريكية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت أن أطباء جامعة الأزهر هم جزء أصيل من المنظومة الصحية، لافتة إلى أن رفع كفاءتهم المهنية سينعكس بشكل إيجابي على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأشارت الوزيرة خلال اللقاء إلى منح عدد من أطباء جامعة الأزهر الفرصة في الحصول على برامج لتأهيل وإعداد القادة في المجال الطبي بمصر والحصول على درجة الماجيستير في مجالات البحوث الإكلينيكية وإدارة المستشفيات، والجودة والسلامة في الرعاية الصحية بكلية الطب جامعة هارفارد.

واستعرضت الوزيرة ما تم من إنجازات في القطاع الصحى من خلال تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، والتي ساهمت بشكل كبير فى تخفيف العبء عن كاهل المرضى، كما استعرضت الوزيرة، المبادرات الجاري تنفيذها خلال الفترة المقبلة، منها مبادرة رئـيس الجمهورية لاكــتشاف وعلاج الاعتــلال الكُلوي، التي تهدف إلى الكشف المبكر عن القصور الكلوي في مراحله الأولى وعلاج أسبابه وخفض معدلات حدوثه، وتحديد نسب الفشل الكلوي وأسبابه على مستوى المحافظات.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى ما تم من خطوات جادة في إصلاح المنظومة الصحية بمصر من خلال تطبيق منظومة التامين الصحى الشامل الجديد في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الهادفة لبناء الإنسان المصري والاهتمام به ورعايته جنبًا إلى جنب ما تقوم به من الدولة من إصلاحات وتنمية على جميع المستويات.

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كما استعرضت الوزيرة، أخر النتائج سواء بمحافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، أو محافظات المرحلة الأولى، وخاصة محافظتى الأقصر وجنوب سيناء، والتى من المقرر بدء تطبيق المنظومة بهما في شهر مارس المقبل، مؤكدة أن العمل جارِ على قدم وساق في تلك المحافظات لتأهيل المنشأت الطبية للدخول بالمنظومة الجديدة، وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى تسجيل المواطنين بالمنظومة الجديدة والذي بدأ في شهر أكتوبر الماضي.

كما تطرقت وزيرة الصحة، إلى ما تقوم به الوزارة في ملف تأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية من خلال تنفيذ نظام تدريب الأطباء الجديد ببرنامج الزمالة المصرية، لافتة إلى أن هذا النظام الجديد يحقق إصلاح التعليم الطبي المهني، ويعطي الفرصة للأطباء في الحصول على فرص تدريبية، كما يهدف إلى تقديم أطباء أكفاء للعمل في المنظومة الصحية.

وجهت وزيرة الصحة، الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على دعمه الكبير لوزارة الصحة والمبادرات التي تقوم بها، مؤكدة أن الأولوية في المرحلة القادمة لتعليم وتدريب الأطباء في كبري الجامعات العالمية وتطوير برامج الزمالة، لتخريج كوادر طبية عالية الكفاءة، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية ككل.

من جانبه، قال الإمام الأكبر، إن الأزهر لن يتردد في تقديم كل سبل الدعم اللازمة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتخفيف العبء عن كاهل المرضى بجميع المحافظات، والارتقاء بمستوى شباب الأطباء، مطالبا بأن يكون لمستشفيات وأطباء الأزهر نصيب من خطط التطوير التي تشهدها الوزارة.

وأشاد الإمام الأكبر بما يراه من فكر جديد بوزارة الصحة، مؤكدا أن الإدارة المحترفة للقطاع الصحي، والقطاعات الخدمية الأخرى، هي الحل للارتقاء بالقطاعات الخدمية التي تمس حياة أغلب المواطنين.