شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يناقش أوضاع صنّاع الفخار بمركز نقادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة أوضاع صناع الفخار بمركز نقادة، بحضور كمال شلبي، سكرتير عام المحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم، رئيس مدينة نقادة، والدكتورة هدى سعدي، مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا، ومحمود العماري، مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومسؤولي المتابعة والتخطيط العمراني والاستثمار بالمحافظة وعدد من اصحاب صناعة الفخار بمدينة نقادة.

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وناقش المحافظ مطالب أصحاب صناعة الفخار، والتي تتضمن توفيق أوضاعهم قانونيًا لممارسة صناعتهم بشكل صحيح، وذلك على مساحة 21 فدان بالظهير الصحراوي لمدينة نقادة، ووجه التنفيذيين بمخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة مبدئية لإقامة مشروع لصناعة الفخار ووضع الاشتراطات المطلوبة للمشروع إضافة إلى مخاطبة جهاز شؤون البيئة لدراسة الاثر البيئي للمشروع.

وكلف المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة بعمل حصر لعدد العاملين بهذه الصناعة بتلك المنطقة وكذا التنسيق مع شركات المرافق لعمل مقاياسات تقديرية لإمكانية توصيل تلك المرافق للحدود الخارجية للمنطقة، وأضاف أنه بمجرد وصول الموافقات المبدئية من الجهات المعنية سوف يتم عمل دراسات تخطيطية وتصميمية للمشروع.

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالصناعات الحرفية، وتعمل على تنميتها وتطويرها، مؤكدًا على أن محافظة قنا تمتلك العديد من الصناعات الحرفية واليدوية وأن أصحاب تلك الصناعات يتقنون صناعة المنتجات بجودة عالية، ولذلك فإن المحافظة لا تدخر جهدًا في تلبية احتياجات تلك الصناعات بما يساهم في تحسين المستوى الاقتصادي لهم وتوفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة التنمية بالمحافظة بشكل عام.