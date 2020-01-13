شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يدشن كنيستين و3 مذابح في سوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في ثالث أيام زيارته الرعوية لمحافظة سوهاج، كنيستي الشهيد مارجرجس، والسيدة العذراء، بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة سوهاج، وذلك عقب انتهاء القوات المسلحة من تجديد وتطوير الكنيستين بعد أن أحرقهما أفراد من جماعة الإخوان الإرهابية في الاعتداءات التي طالت عدد من كنائس الجمهورية عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.

ودشن قداسة البابا، بحسب بيان صحفى صادر عن الكنيسة، ثلاثة مذابح بالكنيسة، الأولى للشهيد مارجرجس، حيث مقر إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، حيث شهدت صلوات التدشين مشاركة ١٦ من أحبار الكنيسة، إلى جانب الأنبا باخوم، أسقف الإيبارشية المدشنة كنيستيها، كما تم تدشين حامل الأيقونات، والأيقونات الموجودة في أرجاء الكنيسة، والتي تجسد بعض المواقف الكتابة، مثل بشارة الملاك للسيدة العذراء، وتقديم السيد المسيح الطفل للهيكل، وعماد السيد المسيح، وكذلك عدد من الملائكة، والقديسين.

Advertisements

وتضمنت المذابح الثلاثة التي تم تدشينها: المذبح الرئيسى على اسم الشهيد مارجرجس، والمذبح البحري على اسم الرسولين بطرس وبولس، والمذبح القبلي على اسم القديسين الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، كما تم تدشين أيقونة البانطوكراتور بالمذابح الثلاثة.

وجرت أعمال التجهيزات بمقر المطرانية استعدادًا لصلوات التدشين بيد قداسة البابا تواضروس، والأحبار الحاضرين، وسار البابا في الممر المجهز لمقر الصلوات مع إنطلاق أجراس الكنائس، واصطفاف أعضاء الكشافة والشمامسة، وقد شارك في صلوات التدشين من أحبار الكنيسة إلى جانب أسقف الإيبارشية الأنبا باخوم، والأنبا بسادة مطران أخميم وساقلتة، الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة، والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، والأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده بسوهاج، والأنبا إسحق أسقف طما، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين، والأنبا توماس بالخطاطبة وإخميم، والأنبا موسى بالعلمين، والأنبا بقطر بالخطاطبة، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم.

وتعد هذه ثالث إيبارشية يزورها قداسة البابا ضمن جولته الرعوية التي بدأت، السبت، والتي من المقرر أن تمتد لخمسة أيام، يزور خلالها الإيبارشيات الست التي تضمها محافظة سوهاج وهي إيبارشيات: سوهاج والمنشاة والمراغة، وجرجا، والبلينا ودار السلام، وأخميم وساقلتة، وطما، وطهطا وجهينة.

البابا تواضروس الثانى يدشن كنيستين و3 مذابح فى سوهاج

البابا تواضروس الثانى يدشن كنيستين و3 مذابح فى سوهاج

البابا تواضروس الثانى يدشن كنيستين و3 مذابح فى سوهاج

البابا تواضروس الثانى يدشن كنيستين و3 مذابح فى سوهاج

البابا تواضروس الثانى يدشن كنيستين و3 مذابح فى سوهاج

البابا تواضروس الثانى يدشن كنيستين و3 مذابح فى سوهاج